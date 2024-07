Trabalhadores da Exide de Castanheira do Ribatejo lutam por melhores salários

O processo negocial entre a empresa Exide de Castanheira do Ribatejo, que fabrica baterias, e os mais de 400 trabalhadores está num impasse e sem solução à vista, o que levou a quase totalidade dos funcionários a fazer greve ao serviço na sexta-feira, 21 de Junho. A situação forçou a paragem da produção da fábrica e a O MIRANTE o delegado e dirigente sindical dos trabalhadores, Fábio Roxo, avisa que já existe um pré-aviso de greve emitido para todo o mês de Julho, pelo Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas (SIESI).

Os trabalhadores estão a lutar por uma revisão do acordo colectivo de empresa e exigem um aumento salarial mínimo de 200 euros para fazer face à inflação e ao aumento do custo de vida e uma melhoria na jornada de trabalho e nas compensações adicionais nos subsídios de turno. “O acordo de empresa já não está de acordo com as necessidades dos trabalhadores. Isto é uma empresa que dá lucro e que antigamente zelava muito bem pelos trabalhadores e hoje não é assim, não há um trabalhador aqui que se sinta valorizado e com vontade de continuar a trabalhar aqui”, lamenta o dirigente sindical a O MIRANTE. O sindicato e a administração da Exide já reuniram seis vezes este ano mas nunca com acordo à vista. A empresa propõe aumentos salariais a rondar os 4%, ou seja, perto de 60 euros, valores que não agradam a quem ali trabalha.

“Além do nosso trabalho estamos a vender também a nossa saúde, porque todos sabemos os problemas que o chumbo, o ácido sulfúrico e a lã de vidro provocam. Por muito que nos possamos proteger não podemos andar de fato de astronauta dentro da fábrica”, alerta o responsável. É por isso que os trabalhadores pedem uma redução nas horas de trabalho, para reduzir a potencial exposição ao chumbo e outras substâncias tóxicas usadas na produção de baterias.

A empresa disse entretanto aos representantes dos trabalhadores que vai tentar encontrar uma nova proposta de aumento mas o sindicato diz não ver ainda nada de concreto. De 1 a 26 de Julho os trabalhadores da Exide vão estar em luta duas horas por dia no turno da manhã. “O que pedimos à empresa é que chegue a um aumento digno e garanta que estes trabalhadores tenham condições para enfrentar os custos da inflação”, refere Fábio Roxo.