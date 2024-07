Hospital CUF Santarém promove a inclusão de pessoas com deficiência

Acção na Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Santarém teve a participação de colaboradores do hospital, no âmbito do Programa CUF Inspira.

Com esta iniciativa o Hospital CUF Santarém contribuiu para sensibilizar para a importância da inclusão de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho e na sociedade.

O Hospital CUF Santarém promoveu uma acção de sensibilização para a inclusão na Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Santarém, na qual participaram os colaboradores do hospital. A iniciativa inseriu-se no Programa CUF Inspira, reflectindo a cultura da empresa que valoriza e respeita a diversidade. A acção teve como objectivo sensibilizar os colaboradores do hospital para a importância da inclusão de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho e na sociedade.

Os participantes interagiram com os utentes e participaram nas suas actividades diárias, ficando a conhecer os seus desafios e aprendendo sobre as melhores práticas para criar um ambiente inclusivo e acolhedor para todos, valorizando as diferenças e singularidades de cada pessoa. Para a CUF, a diversidade e inclusão contribuem para a construção de um ambiente profissional justo e equitativo, por isso tem promovido várias iniciativas para sensibilizar os colaboradores sobre estas temáticas.

A directora de Cidadania Empresarial da CUF, Mariana Ribeiro Ferreira, considera que “a inclusão de pessoas com deficiência é um valor essencial para a nossa empresa”, acreditando “que promover um ambiente de trabalho diverso e inclusivo contribui para a igualdade de oportunidades, mas também cria coesão no ambiente profissional”. A dirigente sublinha ainda que “estas ações são oportunidades para reforçar o compromisso com esses valores e garantir que todos os colaboradores estão alinhados com essa visão.

O presidente da APPACDM de Santarém, destacou que esta colaboração com a CUF “é um excelente contributo para a plena inclusão das pessoas com deficiência intelectual que apoiamos”. Luís Amaral explicou que a instituição procura “promover a prática da inclusão biunívoca, tanto fora quanto dentro da nossa instituição”. Esta acção de sensibilização, diz a empresa, exemplifica como a CUF, enquanto membro do Conselho Local de Ação Social de Santarém, está atenta aos desafios sociais, criando relações e impactos positivos na comunidade e gerando valor para o seu desenvolvimento.