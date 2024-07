Aqui é Bom celebra primeiro aniversário a fazer novos clientes todos os dias

O Aqui é Bom Supermercados, na Portela das Padeiras, em Santarém, celebrou o seu primeiro ano de actividade com um balanço positivo. A fazer clientes todos os dias, a equipa de profissionais subiu de quatro para sete, melhorando a qualidade do atendimento e diversificando a oferta de produtos.

O proprietário, Pedro Matos, está a ter bons resultados com o investimento no comércio de proximidade e no reforço da oferta de frescos, com mais clientes e maior frequência dos mesmos.

A primeira loja Aqui é Bom Supermercados abriu a 15 de Julho do ano passado, assumindo o compromisso da qualidade, proximidade e satisfação dos clientes. Entre os muitos produtos disponíveis sempre se destacaram os frescos, como frutas e legumes, bem como pastelaria e pão e o peixe fresco aos sábados. O Aqui é Bom Supermercados tem, entre outros fornecedores, a Fresco Puro, empresa dedicada à comercialização grossista de produtos alimentares, nomeadamente frutas e hortícolas. E no topo de vendas, desde a abertura, estão o pão caseiro, frutas, hortícolas, queijos, enchidos e vinhos.

O Aqui é Bom Supermercados está aberto todos os dias das 07h30 às 21h00.