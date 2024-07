NumerDisponível com soluções credíveis de contabilidade e assessoria

A NumerDisponível – Contabilidade e Assessoria, Lda, em Benfica do Ribatejo, na Rua Direita nº 244, presta serviços nas áreas de contabilidade, fiscalidade, processamento, projectos económicos e análise de viabilidade, bem como reestruturação de empresas, seguros, créditos e mudanças de nome de veículos.

Criada em 2013 pela sócia gerente Dara Cristina, contabilista, licenciada em Contabilidade e Fiscalidade e Agente de Seguros e por seu pai António Cristina, possui também um departamento de Consultoria Fiscal e de Contencioso tributário, dirigido pelo sócio gerente Fábio Simões, contabilista certificado, licenciado em Contabilidade e Fiscalidade e com Pós-Graduação e Mestrado em Contabilidade e Finanças e Direito Fiscal.

Com uma equipa de cinco colaboradores motivada e empenhada, todos eles licenciados nas áreas de Contabilidade e Fiscalidade e Gestão de Empresas, sendo eles um dos pilares basilares da empresa NumerDisponível acolhe regularmente estagiários da Escola Superior de Gestão de Santarém, Escola Profissional de Salvaterra de Magos e Escola Secundária de Salvaterra de Magos.

Ao longo dos anos de actividade a empresa ganhou a confiança de cada vez mais clientes, através da dedicação e dos resultados obtidos. Com presença nas redes sociais a fim de melhor divulgar os seus serviços, está a construir também um site próprio com outras funcionalidades e acesso individualizado.

Em termos físicos, funciona de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h30.