Obra de cinco milhões na Escola Gualdim Pais em Tomar já pode começar

As obras na Escola Básica de 2º e 3º Ciclo Gualdim Pais, em Tomar, continuam a dar que falar nas sessões camarárias. O tema voltou para cima da mesa na sessão de 8 de Julho, depois do vereador do PSD, Tiago Carrão, ter demonstrado alguma preocupação com possíveis atrasos na obra que possam comprometer o financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Recorde-se que a empreitada foi adjudicada a uma construtora de Lisboa por um valor perto dos cinco milhões de euros.

Depois de Tiago Carrão ter questionado se o visto do Tribunal de Contas já tinha sido emitido, o presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), garantiu que a obra está pronta a arrancar. “É sempre um processo demorado. O visto chegou na sexta-feira passada. O planeamento está feito (…) A obra tem toda a permissão para arrancar efectivamente”, disse o autarca que assumiu a presidência do município em 2023.

Tiago Carrão felicitou a entrega do visto, mas não escondeu a sua apreensão com os possíveis atrasos na obra. “Obviamente ficamos satisfeitos porque é uma obra de um investimento muito significativo, financiada pelo PRR, mas não nos podemos esquecer que obras financiadas, para poderem ter esse financiamento, têm que estar concluídas até dia 30 de Junho de 2026. Estamos a falar de uma obra que tem um prazo de execução de 730 dias, fazendo as contas a obra sem atrasos para acabar a 30 de Junho, teria de ter começado no dia 1 de Julho, que já passou”, sublinhou. Hugo Cristóvão reconheceu que os prazos do PRR são apertados, mas explicou que esse é um problema a nível nacional. “Não estou particularmente preocupado (…) ainda assim claro que temos de estar vigilantes com a questão dos prazos”, vincou o presidente.