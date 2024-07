Universo dos Templários é o cartão de visita mais importante de Tomar

A Festa Templária realizou-se em Tomar de 11 a 14 de Julho e contou com a participação de várias colectividades do concelho. A marca dos templários é cada vez mais importante para a dinâmica económica e social do concelho.

A Festa Templária é uma das iniciativas mais tradicionais de Tomar e cada vez tem mais adesão por parte da população e dos turistas que visitam o concelho. A edição deste ano decorreu entre os dias 11 a 14 de Julho e contou com a participação de associações do concelho, como a Thomar Honoris e a ThomarSellium, que recriaram várias tradições do passado. O MIRANTE acompanhou a inauguração do certame e falou com Filipe Pires e Luís Bacalhau, representantes das colectividades, respectivamente.

O espaço da Thomar Honoris na festa pretendeu ser uma incursão histórica por aquilo que era o universo templário, dividindo-se em partes diferentes, como a alimentação, a espiritualidade e as armas. Filipe Pires considera que Tomar tem feito um “bom trabalho a nível da promoção dos templários”. A associação participa em cerca de meia centena de actividades por ano. Filipe Pires não esconde a sua admiração pela Ordem: “os templários foram pioneiros em praticamente tudo”, refere, acrescentando que a marca templária tem sido um importante atractivo para turistas na cidade. “Não estamos a falar do turista comum. Visitam-nos historiadores e investigadores, por exemplo. Há pouco tempo falei com um historiador francês e com um brasileiro que se deslocaram até Tomar para visitar o Castelo e perceber a envolvência da Festa Templária”, conta a O MIRANTE, salientando que a Thomar Honoris teve cerca de 80 voluntários na iniciativa.

Ajudar a desenvolver o território

Luís Bacalhau é presidente do conselho fiscal da ThomarSellium e é o responsável pelas recriações históricas da associação. Para o dirigente, a marca templária é uma marca de “excelência, com história e tradição, em Tomar e no mundo, fundamental para o desenvolvimento de Tomar, da região e do país”. A ThomarSellium fez-se representar com dois espaços na Festa Templária: um acampamento civil e uma taberna medieval. “Acho que o município tem feito um trabalho excelente a promover a marca templária e a cidade. Estamos no bom caminho”, sublinha. Luís Bacalhau faz parte de cinco associações em Tomar e diz que sente falta de “malta nova a participar”, no entanto, acredita que o associativismo está a ganhar fulgor.