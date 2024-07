Alenquer quer reforçar a cooperação vitivinícola com cidades bósnia e croata

A Câmara Municipal de Alenquer reforçou a cooperação vitivinícola internacional ao assinar uma adenda ao protocolo existente com a cidade croata de Benkovac, incluindo agora a cidade bósnia de Ljubuski. O acordo inicial, firmado em 2017, ganha uma nova dimensão ao incorporar uma terceira cidade, expandindo o projecto a um contexto trilateral.

O Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), a Faculdade de Agricultura da Universidade de Zagreb e a Adega Cooperativa da Labrugeira foram os signatários originais do acordo, juntamente com os municípios de Alenquer e Benkovac. A adenda de 2024 traz novos parceiros técnicos e académicos: o Instituto Politécnico de Santarém, a Associação de Viticultores de Alenquer e o Instituto Federal Agro-Mediterrâneo Mostar, da Bósnia Herzegovina.

O concelho croata de quase 10 mil habitantes a cerca de 300 quilómetros da capital Zagreb acolheu o encontro tripartido entre municípios. O evento contou com a presença do presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, e do vereador Paulo Franco. A embaixadora de Portugal na Croácia, Paula Leal da Silva, também esteve presente, sublinhando a importância da ocasião. “A adenda ao protocolo permite-nos expandir a cooperação, agora incluindo a Bósnia Herzegovina. Este acordo não só promove a troca de castas autóctones, como também aproxima os nossos povos, partilhando conhecimento e cultura”, afirmou Pedro Folgado. O evento em Benkovac seguiu-se à visita da embaixadora da Croácia em Portugal, Anita Tršić, a Alenquer, onde inaugurou a exposição “À Tona: Monstros e Vinhedos”, da artista Lola Escámez, que permanece no Museu do Vinho até 18 de Julho.