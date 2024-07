Bloco Logístico da Mercadona em Almeirim já está licenciado para funcionar

A licença de utilização do último pavilhão do bloco logístico da cadeia de distribuição espanhola foi entregue no dia 11 de Julho pelo presidente da câmara, Pedro Ribeiro, que se empenhou em assegurar que este investimento ficaria no concelho, quando soube do interesse da Mercadona em 2019.

A última licença de utilização do último pavilhão do bloco logístico da Mercadona em Almeirim foi entregue esta quinta-feira pelo presidente da câmara. Pedro Ribeiro entregou o documento necessário à laboração durante uma visita de autarcas ao equipamento que está praticamente concluído, ao fim de dois anos de obras. Agora que está concluída esta formalidade, a unidade vai começar a funcionar de forma progressiva ainda este mês, até estar em plena actividade o que deve acontecer até final do ano. O autarca lembra que as primeiras reuniões com o município começaram em 2019.

Para o presidente do município este é “um dia histórico para o concelho de Almeirim e para a região, realçando que “a obra bateu vários recordes em termos de tempo de construção”. Pedro Ribeiro, considerando que este investimento vai “mudar para melhor o concelho”, regozija-se do facto de a Mercadona passar a ser o maior empregador do concelho, com cerca de meio milhar de funcionários. O autarca destaca o papel que os serviços do município tiveram para que o investimento chegasse a bom porto, elogiando também a postura da maioria das entidades públicas que “demonstraram que com planeamento e vontade é possível cumprir metas e prazos”.

O bloco logístico da Mercadona é o maior da Península Ibérica e ocupa uma área de 440 mil metros quadrados, tendo sido investidos cerca de 250 milhões de euros na sua construção que teve em média cerca de 800 trabalhadores em obra. A área específica de construção total de cerca de 120 mil metros quadrados, sendo que o armazém de frio tem 47.000 m2 e o armazém de secos ocupa 50.000 m2.

A construção do bloco teve a participação de vários fornecedores portugueses, alguns dos quais do concelho de Almeirim e da região. Até final de 2024 devem estar a trabalhar no local 500 pessoas e ainda há na página da empresa na internet oportunidades de emprego em aberto. O bloco destaca-se também pelas questões ambientais, tendo instalado 15 mil painéis de energia solar, que vão abastecer cerca de 25 por cento das suas necessidades.