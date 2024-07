Projecto de cenouras bebés em Almeirim vai revolucionar agricultura sem desperdício de água

A 52-Fresh é um projecto de capitais estrangeiros e esta fábrica, que representa um investimento de perto de 90 milhões de euros, vai ser a primeira na Europa.

A 52 Fresh é o inovador e maior projecto agrícola das últimas décadas no Ribatejo, que garante zero desperdício de água na transformação de cenouras bebés e que vai instalar em Almeirim a única fábrica na Europa, e a terceira a nível mundial. O projecto destaca-se por ter um plano de reaproveitamento da água numa parceria com duas quintas agrícolas, das mais emblemáticas da região – a Alorna e o Casal Branco – que promove a sustentabilidade ambiental e a redução dos custos energéticos. O investimento directo estrangeiro em Portugal, que apenas aguarda a autorização da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para avançar, constitui também uma oportunidade de diversificação e rentabilidade para os agricultores da região.

Quando a empresa decidiu investir em Almeirim podia ter avançado com o licenciamento de furos de captação de água. Mas preferiu, em articulação com o município, desenvolver uma estratégia revolucionária que passa por investir cinco milhões de euros numa ETAR. A água será limpa e posteriormente fornecida, gratuitamente, aos agricultores vizinhos, pela Alorna e pelo Casal Branco, para regar as culturas agrícolas. O especialista em planeamento hidráulico e hidroagrícola, Jorge Froes, diz que se prevê, com este modelo, utilizar cerca de 858 mil metros cúbicos de água por ano, que corresponde à rega de 132 hectares de milho ou 72 ha de arroz, sendo que o volume de água inerente ao processo industrial corresponde a 0,04% dos consumos totais no rio Tejo. O impacto ambiental é bastante reduzido comparando com o elevado impacto económico-social na região.

Uma nova realidade agrícola

Jorge Froes destaca que a inovação deste projecto, com uma exportação prevista de 98%, permite uma eficiência do processo industrial que garante o aproveitamento de 95% da cenoura. A produção de cenoura tradicional em Portugal tem um aproveitamento de 70%. A 52-Fresh esclarece que todos os agricultores podem ter perdas de refugo que podem chegar aos 30%, o que significa que 30% da água usada na rega do campo foi desperdiçada, o que não acontece com a cenoura bebé.

O projecto, com estatuto PIN - Projecto de Interesse Nacional, é visto como um investimento estratégico, que vai criar 200 postos de trabalho, e no entender de Pedro Lufinha, director geral da Quinta da Alorna, vai promover uma diversificação importante em termos agrícolas no concelho e na região. O investimento, de mais de 90 milhões de euros, vai permitir que os agricultores tenham mais uma cultura disponível, realçando que a quinta é uma das interessadas. O responsável pela produção agrícola da Quinta do Casal Branco, João Brandão, destaca a solução amiga do ambiente que fará reduzir os custos energéticos relacionados com a captação de água.

Esta nova realidade agrícola vem representar a existência de produtos com valor acrescentado, assegurando aos agricultores preços estáveis, aproveitamento e pagamento da totalidade da produção e garantindo lucro por cada hectare produzido. Com três décadas de experiência, a equipa da 52-Fresh vai replicar a sua experiência da Califórnia em Almeirim, para responder às necessidades de fornecer o continente europeu de uma forma mais rápida e eficiente. Na Europa não há fornecedor de cenoura bebé frescas durante todo o ano, “o que cria uma oportunidade enorme para Portugal acolher este projecto único”, sublinha o director geral da 52-Fresh, Yannick Le Mintier.