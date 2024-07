Floene compromete-se a reparar estragos na Rua 25 de Abril em Vale da Pedra

A Floene, empresa distribuidora de gás, comprometeu-se a reparar os estragos que fez na Rua 25 de Abril, em Vale da Pedra. Depois das obras, a empresa deixou em mau estado uma das vias de circulação daquela rua o que motivou queixas da população. De acordo com o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, a empresa vai reparar os 3 km de estrada que ficou esburacada mas só no mês de Setembro. O autarca disse preferir “uma obra bem feita em Setembro do que mal feita no imediato”.

Na prática, após a intervenção, uma das faixas de rodagem vai ficar nova e a outra terá a câmara que voltar a alcatroar para ficarem as duas faixas iguais. A O MIRANTE João Heitor diz que não tem data para o alcatroamento mas que para já a Floene vai reparar o que estragou.

Na mesma rua a câmara já assinou o contrato para a empreitada junto à escola Básica do 1º ciclo de Vale da Pedra. Está prevista a melhoria das condições de segurança na área em torno do estabelecimento de ensino, nomeadamente com colocação de sinalização.