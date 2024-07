Manuel Mendes Godinho: morreu há 100 anos o grande industrial de Tomar

O grande industrial tomarense, Manuel Mendes Godinho, foi homenageado no domingo, 21 de Julho, em Cem Soldos, aldeia de Tomar onde nasceu o empresário que começou a sua actividade comercial com a compra e venda de barro cozido, cereais, farinha e azeite. A cerimónia, evocativa do centenário da sua morte, contou com a presença de familiares do empresário e autarcas de Tomar. A iniciativa foi organizada pela Associação MG – Memorial Mendes Godinho e Junta de Freguesia da Madalena e Beselga. Durante a cerimónia foi descerrado o busto de Manuel Mendes Godinho no Largo do Rossio.

Manuel Mendes Godinho nasceu em Cem Soldos, tendo desenvolvido a sua actividade laboral a partir da sua terra natal. Foi o patriarca fundador da sociedade Manuel Mendes Godinho & Filhos, o maior grupo empresarial de Tomar e um dos principais em Portugal. A memória do industrial continua bem viva, tendo sido criada a Associação MG – Memorial Mendes Godinho, composta por familiares e não só. “O grupo Mendes Godinho não só incorpora os elementos que fazem parte da família, que eram accionistas do grupo, mas também todos os trabalhadores”, referiu um dos associados durante a cerimónia. O MIRANTE conversou com alguns familiares do empresário que confidenciaram que Manuel Mendes Godinho conhecia todos os seus trabalhadores, chamava-os pelo seu nome e conhecia as famílias. A associação pretende que o espírito de família perdure no tempo e para isso apela a que os jovens se associem.

A presidente da Junta de Freguesia de Madalena e Beselga, Luísa Henriques, reconheceu a importância que Manuel Mendes Godinho teve para a aldeia de Cem Soldos. “É um filho da aldeia, que deixou um legado importantíssimo, não só na nossa terra, mas também no concelho e no país”, disse. Luísa Henriques agradeceu tudo o que a família tem feito pela aldeia: “agradeço à família Mendes Godinho pelo contributo que continuam a dar nas soluções que, muitas vezes, precisamos para resolver alguns problemas”, concluiu.

O presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão, referiu que o legado de Mendes Godinho deve inspirar todos e que as homenagens servem de motivação para construir um futuro melhor.