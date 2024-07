Celtis Tree Care faz avaliações de queda de árvores e fitossanitárias em todo o país

A Celtis Tree Care, com sede em Alcanena e capacidade para prestar serviços em todo o país, faz avaliação de risco de queda de árvores e avaliações fitossanitárias principalmente em meio urbano - plantação de árvores e manutenção de jardins - arboricultura e outras actividades florestais, como podas e abates de árvores.

Criada por André Alves, Biólogo, com pós-graduação em agro-ecologia, a empresa veio dar resposta a uma necessidade sentida em vários municípios, pela falta de controlo e noção do estado fitossanitário do arvoredo e tem hoje ao seu serviço uma equipa de quatro profissionais altamente qualificados, todos biólogos, com formação em plataformas elevatórias, em escalada de árvores e em avaliação de risco de queda de árvores.

A Celtis Tree Care já realizou inúmeras intervenções, algumas das quais de grande complexidade, como é exemplo a manutenção de todo o arvoredo de um parque de campismo cujos exemplares não eram intervencionados há mais de dez anos, e que durou cerca de três meses e meio.

A actividade profissional do sócio-gerente André Alves começou há seis anos, numa empresa com sede em Lisboa, onde se especializou na área da arboricultura e onde coordenava várias equipas de podas e abate de árvores.

Contudo, foi em 2021, após ter entrado em vigor legislação que obriga os municípios a ter maior controlo sobre o seu arvoredo, que o biólogo afunilou os seus conhecimentos e tornou-se na primeira pessoa dentro da empresa a desenvolver a área da avaliação de risco de queda e a avaliação fitossanitária das árvores, tendo, posteriormente decidido iniciar a sua própria empresa.

“Queria manter-me na área da conservação animal, vegetal, biodiversidade. No entanto são áreas que no nosso país têm poucas oportunidades e não são devidamente remuneradas. Assim foi uma alternativa para me manter a trabalhar na minha área de interesse”, explica.

Apesar da logística na área da intervenção ser complexa, a Celtis Tree Care está em condições de prestar os seus serviços em qualquer local. “Trabalhamos em todo o país, vamos onde é necessário”, sublinha André Alves.