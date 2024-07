Santarém vai ter novo hotel de quatro estrelas com 140 quartos

Começaram as obras de construção de um hotel de 4 estrelas junto ao Jardim de Vale de Estacas, em Santarém, anunciou o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), nas redes sociais. O projecto privado envolve um investimento previsto de 25 milhões de euros que contempla a criação de um hotel com 141 quartos, um espaço de bowling com restaurante, parque interior de trampolins, restaurante, auditório, salas multiusos, SPA e piscina interior com um amplo terraço.

Ainda segundo o autarca, mais tarde o projecto imobiliário vai contemplar a construção de apartamentos num investimento estimado de mais 11 milhões de euros. A zona onde vai ser implantado o projecto já tinha sido alvo de movimentação de terras há algum tempo.

Tal como O MIRANTE noticiou em Dezembro de 2019, a Câmara de Santarém aprovou alterações ao alvará de loteamento da urbanização projectada para essa zona de Vale de Estacas quase 20 anos antes e que nunca saiu do papel. A proposta foi apresentada pela empresa Spinveste - Promoção Imobiliária S.A., com sede na Maia, proprietária da maioria dos lotes nessa área entre a Calçada do Monte e o parque urbano do Mergulhão.

As alterações à proposta inicial, que datava do ano 2000, contemplavam uma menor densidade de construção e um aumento da área de fruição pública. Em paralelo à construção, previa-se a realização de ajustes ao nível das infraestruturas, rede viária e espaço público. Como se referia na proposta, as infraestruturas de drenagem de esgotos pluviais, ali colocadas há muito tempo, encontravam-se assoreadas, sem tampas nos sumidouros. A rede de gás natural não existia e a rede de abastecimento eléctrico encontrava-se com as caixas de ligação aos lotes em mau estado. Os passeios não tinham tido manutenção e a rede viária era desajustada.