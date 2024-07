O Aviador em Almeirim serve comida portuguesa revisitada

O Aviador, em Almeirim, é um restaurante de comida mais elaborada, tipo “gourmet”, feita com ingredientes de alta qualidade e com uma carta de vinhos diversificada que inclui alguns vinhos estrangeiros. Deolinda Simões, sócia-gerente, ressalva, no entanto, que apesar de estar associado ao requinte e refinamento, as doses não são reduzidas como acontece geralmente nos restaurantes do género.

Para além da carta, com opções de carne selecionada e peixe do mar, com receitas maioritariamente da cozinha tradicional portuguesa, O Aviador tem sempre disponíveis dois pratos do dia. E também tem opção para vegetarianos e vegans.

O bar de entrada permite aos clientes do restaurante beber algo enquanto esperam. O Aviador tem um espaço, no piso superior, adequado para festas e jantares de grupo, onde organiza também sessões de fado ao vivo e outros eventos.

Com clientes diversificados, tanto nacionais como estrangeiros, o restaurante beneficia também da localização numa cidade conhecida pela qualidade da restauração, que é ponto de paragem para muitas pessoas em viagem.

Deolinda Simões tem um mini-mercado em Fazendas de Almeirim com serviço de take-away de refeições e a abertura do restaurante O Aviador, em Almeirim, foi uma decisão que surgiu como sequência natural e de aproveitamento da sua experiência. Os outros sócios do restaurante são o marido, Amândio Simões e o filho, Valter Simões. A equipa é composta por oito profissionais.

Localizado no nº 57 da Rua do Matadouro, o Restaurante O Aviador funciona de terça a sábado, das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 22h00. Aos domingos abre apenas para almoços, das 12h00 às 15h00.