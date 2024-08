Mostra com as mais recentes inovações tecnológicas da Indústria do Couro

O CTIC - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, em colaboração com a APIC - Associação Portuguesa da Indústria do Couro, levou a cabo, a 25 de Julho, no Pavilhão Multiusos de Alcanena, uma Mostra Tecnológica, que contou com a presença de inúmeros expositores.

O evento representou uma excelente oportunidade para o público em geral e para o sector industrial em particular, conhecer as mais recentes inovações tecnológicas, interagir com especialistas, trocar conhecimentos, explorar novas oportunidades de colaboração e conhecer soluções inovadoras que estão a transformar diversos sectores industriais, tornando-os mais eficientes e sustentáveis.

Paralelamente à exposição, decorreram várias palestras de âmbito mais científico, através das quais foram abordados temas diversificados como circularidade e sustentabilidade em curtumes, transformação digital na indústria, manutenção preditiva de óleos industriais, assim como novas tecnologias e processos para tratamento de águas, efluentes e odores.

Complementarmente, foram ainda apresentadas as tendências da moda, o Book, peles acabadas e protótipos da colecção Outono/Inverno 2025/2026, no âmbito do projecto PT Leather InDesign.