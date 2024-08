Mercadona já doou mais de 645 toneladas de produtos de primeira necessidade

A Mercadona, empresa de supermercados, doou mais de 645 toneladas de produtos de primeira necessidade, no primeiro semestre de 2024, em Portugal, um valor equivalente a mais de 10.760 carrinhos de compras.

Presente em 11 distritos, a Mercadona, ao longo do ano, apoia outras iniciativas de âmbito nacional, entre as quais se destacam as campanhas da Cruz Vermelha Portuguesa, do Banco Solidário Animal, organizada pela Animalife, e do Banco Alimentar Contra a Fome.

A colaboração da Mercadona nessas campanhas é desenvolvida através da doação monetária na caixa de pagamento, em múltiplos de 1 euro, permitindo que as entidades possam adaptar as doações realizadas às suas reais necessidades, quer a nível de variedade, quer a nível de quantidade, destaca Gabriela Oliveira, directora de Responsabilidade Social da Mercadona.