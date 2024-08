NutriSaúde disponibiliza uma grande diversidade de consultas e serviços

A trabalhar há sete anos no sector da nutrição, Sandra Silva é sócia-gerente da NutriSaúde, em Marinhais, uma clínica que disponibiliza inúmeros serviços, das mais diversas especialidades, como aromaterapia, drenagem linfática manual, enfermagem, fisioterapia, fisioterapia respiratória (para adultos e pediátrica), hipnoterapia, homeopatia, medicina geral e familiar.

Também tem consultas de medicina tradicional chinesa, massagem de relaxamento, naturopatia, neuropsicologia, nutrição, osteopatia, parafina para mãos e pés, pressoterapia, psicologia clínica, psicologia do tráfego, psicologia educacional, psicologia social e de recrutamento, psicomotricidade (infantil e para adultos), reflexologia, reiki, terapia da fala, terapia do luto, terapia familiar e de casal, terapias florais de Bach, terapia ocupacional e velas Hopi.

“Estamos em Marinhais mas fazemos domicílios em localidades próximas como Muge, Benfica do Ribatejo, Salvaterra de Magos, Foros de Salvaterra, Glória do Ribatejo e Granho, havendo também a possibilidade de estender os domicílios até um raio de 30 quilómetros, mediante disponibilidade”, refere Sandra Silva, acrescentando que tem planos para abrir novos espaços NutriSaúde em Salvaterra de Magos, Coruche e Almeirim.

A ampla oferta de serviços, a qualidade dos mesmos, a facilidade para efectuar marcações, a possibilidade de atendimento em horário extra e a acessibilidade do preçário, são algumas das características assumidas pela clínica, a par de um “ambiente acolhedor, simpatia, disponibilidade, empatia, atenção, respeito, cooperação, higiene e segurança”, refere.

“Depois de me licenciar, fui trabalhando em alguns projectos diferentes, candidatando-me normalmente aos mesmos, mas pela altura da formação secundária comecei a pensar em ter um negócio próprio e essa vontade foi crescendo cada vez mais com o passar do tempo, até que decidi que ia finalmente abrir um espaço meu, surgindo entretanto a oportunidade de comprar uma clínica que viria a ser a minha NutriSaúde”, conta a sócia-gerente.

A NutriSaúde tem melhorado os seus serviços, aumentando a oferta e as suas parcerias. Actualmente, segundo Sandra Silva, a equipa de prestadores de serviços é de 27 profissionais, que cobrem as diversas especialidades disponibilizadas.

Com sede no nº 191 da Rua João Pinto Figueiredo, a NutriSaúde funciona de terça a sábado das 09h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00.