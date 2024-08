Vila Franca de Xira está a preparar mais 268 apartamentos para quem precisa de casa

O problema da falta de habitação pública será o grande desafio da sociedade nos próximos anos, acredita o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, e por isso o município anunciou que está a preparar-se para colocar no mercado mais 268 novas habitações para arrendamento acessível.

No dia em que entregou nove casas municipais a nove famílias do concelho - num concurso onde participaram mais de quatro centenas como O MIRANTE noticiou - o autarca confirmou que em breve, graças aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), poderão vir a estar prontos outros 268 apartamentos no concelho para disponibilizar, em resultado de 22 candidaturas ao PRR: 11 já aprovadas e outras 11 em execução e à espera de decisão.

Uma boa parte das novas casas será para realojar 161 famílias que vivem em condições habitacionais indignas, de precariedade, insalubridade, insegurança, sobrelotação e inadequação, cuja carência financeira não lhes permite suportar o custo de acesso a uma casa com o mínimo de qualidade.

“Se pudesse colocava mais gente a viver no centro das cidades, assim houvesse mais casas disponíveis”, confessa a O MIRANTE o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), numa altura em que vários edifícios municipais no centro da cidade de VFX estão em obra para serem adaptados a aluguer acessível.

Entre as nove famílias que receberam as chaves estão desde refugiados ucranianos a idosos com problemas de saúde e famílias imigrantes sem poder económico para suportar uma habitação. São apartamentos situados na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, na União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, na União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, em Vialonga e em Vila Franca de Xira, correspondendo às seguintes tipologias: 3 apartamentos T3, 5 apartamentos T2 e um apartamento T1. As nove casas foram reabilitadas com um custo de 150 mil euros.

“Este é um direito mas também gera muitos deveres na comunidade, como o dever de preservar a casa, pagar a renda, a água e promover boa vizinhança”, avisou Fernando Paulo Ferreira, notando que no seu mandato tem estado mais atento a quem não cumpre as regras. “Porque as casas que ficarem vazias são reaproveitadas e disponibilizadas à comunidade”, nota.