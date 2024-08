Seis dias de animação com as Festas de Abrã

As Festas da freguesia de Abrã, no concelho de Santarém, em honra de São Sebastião e Santa Margarida, decorrem de 14 a 19 de Agosto, com música, gastronomia e muita animação, que se prolonga todos os dias até às duas da manhã, com excepção do último dia, segunda-feira.

As bandas de Alcanede e da Gançaria, tocam nos dias 15 e 18, pelas ruas, durante o habitual peditório a partir das 08h30. No dia 18, às oito da noite, é entregue a bandeira das festas aos novos juízes, que irão organizar as próximas festas. E já em Setembro, no dia 21, é feita a apresentação das contas, após um almoço de convívio com os patrocinadores.

Os artistas que actuam nas festas de Abrã são nomes bem conhecidos no universo da animação popular, como Banda Europa, Joana Diniz, DualBand, DJ Bitx Pleaz, Cotas do Ribatejo, Pack7, DJ Luxx, Semibreve, Hot Crazy Boy, Trigloditas e DJ Diogo Alex.