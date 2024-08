Campanhas de apoio ao comércio local em Ourém com investimento superior a 81 mil euros

O executivo da Câmara Municipal de Ourém apresentou, em sessão camarária, o balanço final das campanhas de apoio ao comércio local, nomeadamente os vouchers assegurados aos alunos do concelho e os cupões premiados dos munícipes que fizeram compras nos estabelecimentos aderentes no Natal 2023.

Num universo de 5611 vouchers distribuídos aos alunos, 4132 foram utilizados, (com valores unitários de 10, 15 e 20 euros), o que perfaz um total superior a 63 mil euros. Num universo de 399 cupões sorteados (com valor unitário de 50 euros), foram utilizados 347, o que soma um total de 17.350 euros. Feitas as contas, as campanhas de Natal 2023 totalizam um valor total de reembolso de superior a 81 mil euros.

Recorde-se que a campanha de apoio ao comércio local denominada “No Natal compre no comércio local e ganhe prémios”, promovida pela Câmara de Ourém, teve início no dia 1 de Dezembro e durou até Janeiro de 2024. A iniciativa, que se realiza todos os anos, visa o apoio da economia local e das famílias do concelho durante a época de Natal, estimulando o consumo nos estabelecimentos locais. Os clientes ganharam vales de compras no valor de 50 euros, convertidos em compras nos estabelecimentos participantes. Cada cliente obteve um cupão por cada 15 euros em compras, com um máximo de 10 cupões por compra. A campanha incluiu ainda a oferta de vouchers aos alunos do ensino público e privado, do 5.º ao 12.º ano, com um valor de máximo de 50 euros.