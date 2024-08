Atelier do Barco presta serviços náuticos e comercializa embarcações

O Atelier do Barco, projecto criado por Paulo Bernardino, nasceu há dois anos no Forte da Casa. Presta serviços náuticos e comercializa embarcações até aos 12 metros, a nautas e profissionais, entre Vila Franca de Xira e a Marina do Parque das Nações.

Com instalações no Forte da Casa, onde tem um showroom e oficina de reparação, conta ainda com um espaço junto do rio Tejo, através de uma parceria com a ACAPSI (Associação Cultural Avieiros da Póvoa de Santa Iria), onde está instalada uma oficina de reparação, que é móvel, de modo a conseguir dar resposta às necessidades dos clientes e nos locais onde estes têm as suas embarcações.

Actua como agente oficial da Suzuki Marine e comercializa as marcas nacionais Fibramar e Isonáutica. Tem à disposição acessórios das várias marcas de referência, como a Plastimo; Liqui Molly, Varta e Solas, com forte preponderância na Osculati. Quanto à parte electrónica a Simrad e a Lowrence são as marcas de eleição.

O Atelier do Barco tem sede na Rua dos Caniços 28, no Forte da Casa e está aberto de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.