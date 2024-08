Restaurante Almourol no cais de Tancos comemorou 33 anos

Localizado nas margens do rio Tejo, no cais de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, o Restaurante Almourol assinalou os 33 anos de portas abertas com um evento especial que contou com a participação de representantes de entidades oficiais, agentes e promotores de turismo, alojamento, restauração, vitivinicultores, empresas de lazer e aventura, a Confraria Gastronómica do Ribatejo, clientes, parceiros de negócio e várias equipas de recursos humanos.

Após o acolhimento e boas-vindas na esplanada do restaurante, com uns canapés em serviço volante, seguiu-se breves discursos e o cantar dos parabénscom o corte e distribuição do bolo. O momento foi brindado com um espumante de um produtor da região ribatejana. Este tipo de eventos é comum no Restaurante Almourol, principalmente aos finais de tarde das últimas sextas-feiras de cada mês.

O restaurante Almourol é considerado por muitos o local ideal para desfrutar das belezas dessa região, podendo saborear comidas e bebidas de qualidade além de obter a oportunidade de observar de perto o Castelo do Almourol, o rio Tejo e a zona ribeirinha do Arripiado.