Almeirim promove vinhos nas praias há uma década

O Município de Almeirim voltou a promover os vinhos do concelho nas praias, numa iniciativa que começou há uma década como forma de ajudar as adegas e divulgar as marcas de brancos e rosés, mais apropriados para esta época de Verão. Uma das castas que tem vindo a ser promovida nesta iniciativa é a branca Fernão Pires, característica desta zona, em que a câmara tem apostado em dar-lhe notoriedade. A promoção dos vinhos começou na Nazaré e acabou em Olhão numa jornada de um mês que começou a meio de Julho. O final da iniciativa deste ano coincidiu com o Festival do Marisco, uma forma de também chegar a mais pessoas que estão nesta zona balnear. A iniciativa é feita numa parceria da autarquia, da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, que tem sede em Almeirim porque a câmara disponibilizou as antigas garagens e escritórios do Instituto da Vinha e do Vinho na cidade, e dos produtores locais.

Além desta iniciativa, a câmara apoia ainda os produtores nos concursos nacionais e internacionais. “Uma forma de incentivar a conquista de medalhas e prémios importantes depois na divulgação dos nossos vinhos”, explica o presidente do município, Pedro Ribeiro.