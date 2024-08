Posto médico de Santo Estêvão reabre após requalificação

O Posto de Saúde de Santo Estêvão reabriu na segunda-feira, 12 de Agosto, com instalações renovadas e uma equipa em permanência constituída por um médico, um enfermeiro e um administrativo. A empreitada foi concretizada pela Casa do Povo de Santo Estevão e financiada, na íntegra, pela Câmara Municipal de Benavente, com o valor de cerca de 150 mil euros.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho, trata-se de “um dia feliz para autarquia, para a população de Santo Estêvão e fica demonstrado que vale a pena sermos persistentes. Apesar de, à data, a responsabilidade dos equipamentos de saúde não ser da câmara municipal, tivemos a determinação, em conjunto com a Casa do Povo de Santo Estevão, de requalificar este posto médico, dotando-o de condições e permitindo que os cuidados primários de saúde estejam próximos da população de Santo Estêvão”, disse.

No decorrer de visita ao espaço, Hugo Sousa, director do Departamento das Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados da ULS do Estuário do Tejo, salientou “o início de actividade em Santo Estêvão, com uma equipa de saúde a tempo inteiro, para prestar os cuidados de saúde a esta população, após a renovação do espaço físico”.

O cumprimento deste objectivo resulta da acção conjunta da ULS, câmara municipal e a Casa do Povo de Santo Estevão.

A tão aguardada obra de requalificação da extenção de saúde de Santo Estêvão foi anunciada pela primeira vez em 2019. A obra, recorde-se, compreende a ampliação do gabinete de enfermagem, melhoramentos na sala de espera e construção de novos sanitários. O município espera que, com a remodelação do edifício, seja mais fácil atrair e fixar um profissional de saúde naquela freguesia.