Projecto de promoção da saúde mental em escolas da ULS Lezíria tem sido um sucesso

A Equipa Comunitária de Saúde Mental da Infância e Adolescência (ECSM-IA) da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULA da Lezíria) implementou há dois anos um projecto de promoção da Saúde Mental nos Agrupamentos de Escolas dos concelhos de Salvaterra de Magos e Rio Maior, intitulado de “Influencers da Saúde Mental”. O projecto já contou, até ao momento, com a participação de 1.341 jovens e consiste na realização de acções de sensibilização, desenvolvendo-se durante um período de três anos lectivos. Inicia-se nas turmas do 7.º ano e prolonga-se durante os três anos de frequência no 3.º ciclo (7º-9º ano).

O principal objectivo do “Influencers da Saúde Mental” é aumentar o bem-estar emocional, psicológico e social dos pré-adolescentes e adolescentes e, consequentemente diminuir a probabilidade de desenvolvimento de patologias do foro da Saúde Mental. De acordo com a equipa, o projecto permite “aumentar a literacia em Saúde Mental, desenvolver as competências pessoais, emocionais e sociais, promover as relações interpessoais, minimizar o impacto negativo das redes sociais, fomentar novas intervenções para a abordagem das dependências e capacitar os jovens no estabelecimento de objectivos pessoais futuros”.