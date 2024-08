Taxa de sucesso escolar superior a 94% no Cartaxo

Nos dois agrupamentos escolares do Cartaxo a taxa de sucesso foi superior a 94%, com destaque para o 1.º ciclo, onde a taxa de sucesso ultrapassou os 99%, e para o 2.º ciclo com uma taxa de sucesso superior a 97%. No 3º ciclo a taxa de sucesso foi de cerca de 95% e no ensino secundário de aproximadamente 87%.

Relativamente ao 9.º ano, no Agrupamento D. Sancho I - Pontével, todos os alunos foram aprovados. No Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo, 99% dos alunos concluíram esse ano com sucesso. Os resultados dos exames nacionais do ensino secundário, cuja primeira fase já foi divulgada, também foram positivos. Tanto no 11.º como no 12.º ano, a média dos alunos internos foi superior à média nacional. Em 15 disciplinas avaliadas externamente, 12 apresentaram médias superiores às registadas a nível nacional.

O Município do Cartaxo congratulou os agrupamentos escolares pelos resultados obtidos. Segundo a vereadora com o pelouro da Educação, Fátima Vinagre, para melhorar as condições de aprendizagem já começou a chegar às escolas do concelho novo mobiliário, substituindo o antigo, num investimento a rondar os 75 mil euros.