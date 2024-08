Câmara ajuda a saldar dívida da Comissão de Festas de Salvaterra de Magos

Mau tempo no primeiro dia das Festas do Foral, dos Toiros e do Fandango condicionou receita, segundo o município de Salvaterra de Magos.

A Câmara de Salvaterra de Magos aprovou em reunião de executivo um aditamento ao protocolo com a Associação das Festas do Foral, dos Toiros e do Fandango. Além dos 8.500 euros já atribuídos para a realização das festas, que se realizaram de 7 a 10 de Junho deste ano, a câmara municipal vai atribuir cerca de 3.800 euros para apoio no valor que ficou em dívida devido a uma intempérie no primeiro dia da festa que levou à não realização de receita e ainda a danos na lona do palco e material de som.