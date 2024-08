Curso Técnico Superior profissional em Produção Bioindustrial de Insectos

Estão abertas até 23 de Agosto, as inscrições para o Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Produção Bioindustrial de Insectos. O curso foi aprovado pelo Governo e irá funcionar na Escola Superior Agrária de Santarém, Instituto Politécnico de Santarém. Os estágios são assegurados nas empresas do sector instaladas em Santarém, estando previsto que a generalidade dos diplomados tenha emprego garantido no novo sector que, segundo as expectativas dos promotores, deverá gerar mais de 100 novos postos de trabalho em Santarém até 2025.

A Agenda Mobilizadora InsectERA, que visa a criação de um sector bioindustrial em Portugal, considera que o curso é um importante passo para a concretização daquele objectivo, e destaca a ligação do mesmo com o “Entopreneur Center, um centro de empreendedorismo que nasce igualmente em Santarém e que é gerido em colaboração com a P-BIO no âmbito da Agenda Mobilizadora InsectERA”.