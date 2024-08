Exportações de vinhos portugueses sobem 8,5% em volume e 1,25% em valor até Junho

As exportações de vinhos cresceram 8,58% em volume e 1,25% em valor no primeiro semestre face ao mesmo período de 2023, segundo a ViniPortugal, que lamenta a diminuição do preço por litro que atribui ao excesso de ‘stock’. No primeiro semestre de 2024, foram exportados 171,5 milhões de litros no valor de 452,4 milhões de euros, sendo o preço médio de 2,64 euros por litro.

Em comunicado, a ViniPortugal afirmou que, “apesar do aumento expressivo em volume, o mesmo não foi acompanhado por um crescimento proporcional no que toca ao valor”, resultando numa diminuição homóloga do valor do preço médio em 6,52%. Segundo a associação, tal “reflecte a pressão dos ‘stocks’ que se faz sentir no sector vitivinícola global”. Citado no comunicado, o presidente da ViniPortugal, Frederico Falcão, considerou importante o aumento das exportações em volume, desde logo porque acontece “numa altura em que o sector vitivinícola se depara com um excesso de ‘stock’ nas adegas” e porque significa que os vinhos portugueses são procurados nos mercados internacionais demonstrando “competitividade, resiliência e qualidade”.

Contudo, afirmou, o sector continua “a ter um desafio no que toca ao preço médio, que reduziu em vez de aumentar”. Quanto aos mercados de exportação, em valor, os principais são França (53,4 milhões de euros), Estados Unidos da América (50,1 milhões de euros) e Brasil (38,9 milhões de euros). Por volume, França mantém a posição de liderança (17,5 milhões de litros), seguida de Espanha (16,4 milhões de litros) e Angola (15,3 milhões de litros).

Em Abril deste ano, em entrevista a O MIRANTE, Frederico Falcão, ribatejano de gema nascido na Chamusca e criado em Abrantes, afirmou ficar chocado com os preços das cartas de vinhos nos restaurantes onde chegam a ser praticadas margens de lucro de 400%. Não se envergonha de dizer que já bebeu vinhos de mesa e que um vinho caro não é necessariamente melhor que outro mais barato. Licenciado em Agronomia, pela Universidade de Évora, com uma pós-graduação em Enologia, pela Universidade Católica do Porto, Frederico Falcão foi reeleito para o segundo mandato como presidente da ViniPortugal em Santarém, na assembleia-geral que se realizou no CNEMA a 17 de Março do ano passado. Antes tinha sido administrador delegado da Bacalhôa, uma das empresas de maior referência em Portugal, presidente do Instituto da Vinha e do Vinho e vice-presidente da Associação Portuguesa de Enologia.