Freguesia de S. Facundo e Vale das Mós com duas festas na segunda quinzena de Agosto

No Polidesportivo de S. Facundo há festa a partir de sexta-feira, 16. Quatro noites com bailes populares e outras músicas, para mais e menos jovens. No Sábado há dança, taekwondo e demonstração canina, a partir das 16h00 e à meia noite e meia, actua a mais conhecida e importante banda de rock de Abrantes, os Hyubris.

No Domingo, logo pela manhã, há o peditório para as festas, ao som da Banda Filarmónica do Outeiro Grande e às 17h00 missa solene seguida de procissão. A noite começa com o folclore dos Pescadores de Tancos, segue com baile e uma actuação de Plug In. No último dia, “Vamos Todos Jantar à Festa” é um convite para o convívio à mesa. Depois, animação com os tamborileiros do grupo Arrebimbá Fundo e baile com Zé Pedro Sousa.

Em Vale das Mós, no fim de semana de 23 a 25, os artistas principais são Fernando Correia Marques e David Antunes & Midnight Band, na sexta- feira e sábado, respectivamente e ainda Peat, Street Band, Kratus, Tens Covir, Toc e Foge e Portuguese Pink Floyd Tribute Show.