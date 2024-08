Águas do Ribatejo promove sustentabilidade na Alpiagra

O lounge da Águas do Ribatejo na Alpiagra está no pavilhão de entrada na feira que integra o salão automóvel e empresas e instituições da região.

A AR- Águas do Ribatejo marca presença na 42ª edição da Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça que se iniciou no sábado, 17 de Agosto, e decorre até dia 25 do mesmo mês. Com o lema “Sinta o Ribatejo”, a Alpiagra foca-se na sustentabilidade e aposta na promoção das boas práticas na agricultura, indústria, comércio e serviços. A AR irá oferecer água da rede pública aos visitantes com copos reutilizáveis para promoção da água da torneira e da redução de resíduos, nomeadamente plásticos e vidro.

“A água que a AR disponibiliza diariamente a mais de 140 mil consumidores nos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas é mais saudável, mais económica e mais amiga do ambiente”, refere a empresa intermunicipal em comunicado.

