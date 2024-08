Escola de Salvaterra de Magos vence prémio com projecto dedicado à eficiência energética

A equipa FotoLed, da Escola Básica e Secundária de Salvaterra de Magos, é uma das três equipas vencedoras do TWIST – Energia em Movimento, um concurso nacional que promove a sensibilização para a Eficiência Energética, Alterações Climáticas e o Desenvolvimento Sustentável. A sétima edição do projecto TWIST, este ano sob o mote “Energia em Movimento” contou com a participação de mais de 200 equipas de alunos e professores do ensino secundário e profissional, distribuídas pelo território nacional continental. Num momento em que a procura de soluções para combater o impacto das alterações climáticas é crucial, os alunos mostram criatividade e sentido de comunidade, provando que a geração mais jovem leva a acção climática muito a sério.

Além de uma presença criativa e informativa nas redes sociais, onde partilham dicas úteis para poupar energia, os alunos de Salvaterra de Magos saíram à rua para sensibilizar a comunidade local sobre eficiência energética e ajudaram a tornar a escola mais eficiente do ponto de vista energético, um trabalho que têm continuado a desenvolver. Conciliando a sua área de estudos, os FotoLed criaram um movimento com impacte positivo e duradouro na sua comunidade. Já premiados na primeira fase do concurso com um vale lúdico-pedagógico no valor de 100 euros, a equipa FotoLed volta a ser reconhecida, desta vez enquanto uma das três equipas vencedoras globais do projecto. Para além dos vales lúdico-pedagógicos no valor de 250 euros, atribuídos aos alunos e professores, a Escola Básica e Secundária de Salvaterra de Magos recebe um prémio de 2500 euros para a aquisição de material e equipamentos.

Esta é uma medida financiada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica, e levada ao público pela SU ELETRICIDADE, com a implementação e gestão de projecto da Genica.

O TWIST conta com o apoio do Ministério da Educação - Direção Geral de Educação, APA - Associação Portuguesa do Ambiente, DGEG - Direção-Geral de Energia e Geologia e ADENE – Agência para a Energia.