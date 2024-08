Equipas do grupo NOV com boa prestação na Volvo VISTA 2024

Na edição do VISTA 2024, na qual participaram profissionais da LPM, houve duas classes: a CORE, à qual concorreram Gualter Ferreira, mecânico, e Sónia Rodrigues, consultora de serviço, e a PLUS em que participaram, Nuno Ferreira, consultor de peças, e Álvaro Matos, mecânico.

A competição decorreu com 12 ‘rouds’ de etapas teóricas, seguida pelas meias-finais onde as duas equipas LPM ficaram apuradas para as finais da competição, com o Gualter Ferreira e a Sónia Rodrigues terminando em 7º Lugar na Classe CORE e Nuno Ferreira e Álvaro Matos em 4º Lugar na Classe PLUS.

O VISTA (Volvo International Service Training Award), cuja final decorre este ano, entre 9 e 13 de Setembro, em Gotemburgo - a casa da Volvo Trucks and Buss, é uma competição internacional aberta a todos os profissionais do Mercado de Serviços dentro da rede global de serviços da Volvo Trucks e Volvo Buses. Actualmente, é a maior competição do mundo para pessoal do Mercado de Serviços. O Grupo NOV Automóveis é a “sub-holding” do Grupo NOV para o sector automóvel, sendo constituída por quatro empresas nacionais – LPM, LizDrive, Socarros e Rentlei.