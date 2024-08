Freguesia de Seiça comemorou 507 anos com inauguração de novos espaços para a população

A Freguesia de Seiça celebrou, a 15 de Agosto, 507 anos de história e promoveu um programa comemorativo que juntou a população e diversas individualidades ao longo de uma manhã. A celebração teve início com a realização de uma missa solene na Capela de Fontaínhas, seguida de um aperitivo na sede da Associação Social e Cultural de Fontaínhas (ASCF). Seguiu-se a inauguração de um novo espaço cultural instalado na Casa-Museu da Freguesia: o “Cantinho Literário”. A presidente da junta, Ângela Marques, demonstrou a sua alegria pelo momento e sublinhou a relevância da criação de “espaços dedicados à leitura e ao conhecimento que promovam o enriquecimento cultural da população”. O “Cantinho da Leitura” conta com quase 1500 livros de diversos géneros literários que podem ser lidos no local ou requisitados pelos leitores, sendo mais um incentivo para a dinamização da Casa-Museu da Freguesia de Seiça. O Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, também participou no momento e enalteceu o “exemplo da Junta de Freguesia de Seiça na dinamização de iniciativas culturais”, já que, segundo o autarca, esta é também a sua missão para com a população. Seguiu-se uma visita à exposição dos trabalhos desenvolvidos na formação de costura criativa que a Casa-Museu acolheu no início do ano corrente e após esse momento, a acção deslocou-se para a sede da ASCF onde teve lugar a sessão solene.

Na sede da Associação Social e Cultural de Fontaínhas, procedeu-se à inauguração da requalificação do parque infantil e fitness da colectividade, agora ao dispor de toda a freguesia e com equipamentos adequados para utilizadores de qualquer idade. A primeira intervenção oficial coube à presidente da Associação, Natália Faria, que além de demonstrar o seu regozijo pela obra inaugurada, agradeceu o contributo de vários intervenientes na concretização do projecto. O presidente da Assembleia de Freguesia de Seiça, António Costa, lembrou que a maior riqueza de uma freguesia será sempre a sua população e realçou o vasto trabalho já desenvolvido pela junta em vários domínios, com particular destaque para o processo de recuperação financeira desenvolvido. Ângela Marques reforçou a disponibilidade para “apoiar projectos que promovam a inclusão, a alegria, o progresso e o bem-estar”. Assumiu como compromisso a “modernização, o desenvolvimento sustentável, a preservação da rede viária e dos caminhos vicinais, o apoio à cultura e ao associativismo” e confirmou a requalificação do espaço exterior da junta, do Largo do Freixo e do Largo de Chão de Maçãs, empreitadas que irão iniciar a curto prazo. Anunciou ainda a realização de obras há muito desejadas em Fontaínhas de Seiça, como a requalificação da Rua dos Lopes e da Rua da Pena, assim como o objectivo de concretizar em 2025 a requalificação do Largo do Peso e da Fonte das Fontaínhas.

Luís Albuquerque sublinhou a importância do dia para “lembrar todos aqueles que contribuíram para o desenvolvimento da freguesia de Seiça” e a importância das inaugurações concretizadas para o “enriquecimento cultural e social da população”. O autarca lembrou o apoio camarário de cerca de 70% do investimento nos três projectos (requalificação do espaço exterior da Junta de Freguesia, do Largo do Freixo e do Largo de Chão de Maçãs) que vão ter início a curto prazo, assim como as várias empreitadas desenvolvidas ao longo do mandato, como é exemplo os asfaltamentos em curso um pouco por toda a freguesia.