Melão de Almeirim já está à venda e aguarda certificação europeia

O tradicional melão de Almeirim já está à venda no posto de turismo na praça de toiros da cidade e em vários estabelecimentos, numa aposta que tem vindo a ser feita pelo município para recuperar e incentivar este produto que chegou a estar desaparecido. Numa parceria com alguns produtores, a câmara conseguiu relançar o melão que, entretanto, foi valorizado com a obtenção da indicação geográfica decretada pelo Governo, que garante a autenticidade e o distingue de outros que são vendidos como sendo desta zona, mas que nem sequer são parecidos.

O município está a trabalhar para obter da União Europeia a certificação comunitária de IGP - Indicação Geográfica Protegida, que através de selo próprio vai garantir a autenticidade do melão com origem nas zonas autorizadas, produzido mediante várias regras definidas. Para já a certificação portuguesa obriga a que o melão seja cultivado apenas no concelho de Almeirim e nas freguesias de Muge (Salvaterra de Magos) e na antiga freguesia de Santa Iria da Ribeira (Santarém). O trabalho para salvar o fruto único no país leva já duas décadas, mas só nos últimos dez anos é que houve uma grande aposta na divulgação, mas sobretudo no consolidar de parcerias com agricultores.

A ideia de recuperar o melão surgiu em 2005, quando a autarquia fez uma parceria com a cooperativa Cacer e com a Escola Superior Agrária, conseguindo-se recuperar as últimas sementes que um agricultor tinha guardadas num frasco. O projecto caiu pouco tempo depois com a falência da cooperativa. Só em 2014 é que o município conseguiu convencer alguns agricultores a ressuscitar a marca atendendo a que este tipo de melão tem custos de produção mais elevados por ser mais tardio e mais sujeito a pragas, porque só é colhido em Agosto.

O melão de Almeirim distingue-se pela casca verde, mais grossa e áspera, e pelo paladar, mais doce e suculento. O município adquire parte da produção e coloca-a à venda no posto de turismo e nos restaurantes, apresentando-o também em feiras e exposições.