Entroncamento, Barquinha e Benavente com rendimentos mais elevados no distrito de Santarém

Entroncamento foi o município onde o valor dos rendimentos em 2022 foi mais elevado no distrito de Santarém, apresentando um valor mediano do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado de 12.201 euros. Segundo as Estatísticas do Rendimento ao Nível Local, documento anual que incide sobre os rendimentos brutos declarados ao fisco, deduzidos do IRS pago ao Estado por sujeito passivo, esse valor situou-se em 10.679 euros em Portugal. De acordo com os dados revelados no mês de Julho pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), os municípios do distrito de Santarém com valores medianos superiores a 11 mil euros, além do Entroncamento, foram Vila Nova da Barquinha (11.504 euros) e Benavente (11.067 euros).

O documento destaca ainda os valores acima dos 10 mil euros, onde se posicionam os concelhos do Cartaxo (10.989€), Santarém (10.964€), Torres Novas (10.893€), Constância (10.867€), Golegã (10.674€), Tomar (10.371€), Salvaterra de Magos (10.327€), Abrantes (10.31€), Ourém (10.284€), Rio Maior (10.127€), Alcanena (10.060€) e Almeirim (10.049€). Com valores inferiores à referência nacional e aqueles que se situam nos valores mais baixo a nível distrital, evidenciou-se o seguinte conjunto de municípios: Alpiarça (9.997€), Chamusca (9.870€), Coruche (9.870€), Mação (9.870€), Sardoal (9.841€) e Ferreira do Zêzere (9.785€).