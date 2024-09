A ACE2-EU: salto visionário rumo ao futuro do ensino superior em Santarém e na Europa

Como Presidente do Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) é com grande entusiasmo que partilho a nossa visão para a Universidade Europeia ACE2-EU – Applied, Connected, Entrepreneurial and Engaged European University. Esta aliança inovadora, que reúne nove instituições de ensino superior de diferentes regiões da Europa, incluindo os Balcãs, representa uma oportunidade única para o IPSantarém e para a região de Santarém.

A ACE2-EU abrange um leque diversificado de instituições, desde Universidades de Investigação e Ciências Aplicadas até Universidades de Medicina e instituições de Cultura e Artes, que em conjunto integram 56400 estudantes, 3214 docentes e não docentes, 53 faculdades e 29 centros de investigação.

Como coordenador, o IPSantarém desempenhará um papel fundamental no desenvolvimento e implementação da visão e objectivos da ACE2-EU, que passa pela criação de uma nova entidade legal única que funcionará como uma verdadeira universidade transnacional. Ao unir forças, estamos a criar um ecossistema dinâmico que promova a colaboração transnacional e multidisciplinar sem precedentes, preparando as próximas gerações de líderes, empreendedores e inovadores.

A participação na ACE2-EU trará benefícios significativos para estudantes, docentes e investigadores do IPSantarém. Os nossos estudantes terão mais oportunidades de realizar programas de mobilidade de curta duração, acesso a mais oportunidades de formação e a possibilidade de obter diplomas conjuntos reconhecidos internacionalmente. Isto irá aumentar a sua empregabilidade e competitividade no mercado de trabalho global. Os docentes e investigadores beneficiarão de oportunidades de colaboração transnacional, podendo participar em projectos de investigação que reúnem conhecimentos e recursos de múltiplas instituições.

A partilha de boas práticas pedagógicas e o apoio ao desenvolvimento profissional contínuo de todo o pessoal técnico e administrativo, será também um dos objectivos da ACE2-EU, fomentando a excelência em todas as áreas de actuação do IPSantarém.

A ligação à sociedade será o grande enfoque da ACE2-EU, contribuindo para o desenvolvimento económico e social da região de Santarém. Estamos empenhados em trabalhar em conjunto com os nossos parceiros locais para promover uma estratégia de desenvolvimento regional especializado e inteligente, que tire partido das sinergias criadas pela ACE2-EU e potencie o impacto positivo da iniciativa na região de Santarém. Desta forma, a aliança contribuirá para o desenvolvimento de comunidades mais resilientes, inclusivas e preparadas para enfrentar os desafios do futuro da sustentabilidade e da transição digital, fomentando simultaneamente o crescimento económico e a criação de emprego.

A estratégia da ACE2-EU está delineada para os horizontes de curto e médio prazo. No imediato, o foco será em estabelecer uma estrutura de governança robusta e lançar os primeiros programas de formação de curta duração e projectos-piloto de investigação com mobilidade. A médio prazo, a nossa ambição é desenvolver cursos de mestrado e doutoramento conjuntos, bem como programas de pós-graduação e formação avançada, reforçando a cooperação ao nível da investigação e da inovação.

Estes programas serão desenvolvidos em colaboração com a indústria e parceiros relevantes da região de Santarém, garantindo a sua relevância para o mercado de trabalho local e contribuindo para o desenvolvimento de competências altamente especializadas e alinhadas com as necessidades dos empregadores.

A nível regional, Santarém torna-se um novo pólo de inovação e desenvolvimento e ganha destaque no mapa do ensino superior no contexto europeu, o que traz consigo um conjunto de oportunidades que impulsionam o desenvolvimento económico da região.

A ACE2-EU representa um salto visionário rumo ao futuro e a sua implementação bem-sucedida será um catalisador para a criação de um espaço de ensino superior europeu verdadeiramente único, onde o conhecimento flui sem fronteiras e a mobilidade se torna uma realidade acessível e enriquecedora para todos, preparando os nossos estudantes para serem cidadãos globais e líderes do amanhã.