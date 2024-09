Agrária de Coimbra - Estudar n(a) Natureza

Na Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC) os estudantes desfrutam de uma vida académica singular e usufruem por inteiro de um laboratório vivo, próprio de uma quinta localizada às portas da cidade de Coimbra, extensível para o campo do Baixo Mondego.

O privilégio de estudar num ambiente dominado pela natureza, com culturas agrícolas, animais, espaços verdes e uma área florestal única, permite desenvolver, em ambiente real, competências muito diversas em áreas que vão muito para além da agricultura e das florestas, tais como a biotecnologia, o ambiente, a tecnologia alimentar, o turismo, e a enfermagem veterinária.

As valências presentes no campus da Agrária de Coimbra são muitas e diversificadas. Destaca-se a existência de oficinas tecnológicas (hortícolas, de lacticínios e adega), espaços laboratoriais para diferentes áreas de investigação, um pólo de inovação e empreendedorismo, uma clínica médico-veterinária e a Loja da Agrária, aberta ao público para venda dos seus produtos.

Na ESAC estão também localizadas residências para estudantes, uma cantina, o campo desportivo, serviços médicos e o ginásio, sendo possível, mesmo fora das atividades letivas, praticar equitação nos picadeiros e percursos existentes, ou desenvolver talentos vários na Tuna Académica ou nos Núcleos de Karaté e de Rugby da Associação de Estudantes.

Para além de disponibilizar cursos breves ou microcredenciações em áreas muito diversas, as formações de nível superior na Agrária de Coimbra vão desde os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), passando pelas várias Licenciaturas e Mestrados, até aos muito recentemente aprovados dois Doutoramentos, um no âmbito da UNIgreen e o outro em Sustentabilidade Agro-Alimentar e Ambiental, os primeiros no Politécnico de Coimbra.

Refira-se que no âmbito da reformulação da sua oferta formativa, já em 2024/25, a ESAC disponibilizará também duas novas licenciaturas – Agronomia e Zootecnia –, com planos de estudos inovadores, muito voltados para as componentes digital e tecnológica.

Com o acompanhamento sempre presente de funcionários empenhados e de um corpo docente qualificado, estudar na Agrária de Coimbra permite aceder ao programa ERASMUS para fazer parte da formação noutro país, acompanhar de perto atividades de apoio à comunidade, em colaboração com empresas e entidades, e participar nos muitos projetos de investigação que fazem da ESAC uma referência nacional em muitas áreas.

Pela sua reconhecida diferenciação, a integração dos estudantes em atividades desta natureza dá robustez aos seus percursos académicos e constitui um elemento diferenciador e decisivo para o seu sucesso profissional.

Natureza, diversidade, investigação, inovação, internacionalização, tecnologia e sustentabilidade, a par da exigência que deve ser mote no ensino superior, são a garantia de uma sólida preparação para o futuro e de uma experiência de vida única e inesquecível na Agrária de Coimbra.

* Texto da responsabilidade da Escola Superior Agrária de Coimbra