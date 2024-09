Encomendas abertas na LPM para o novo Peugeot 3008 Plug-in Hybrid

Com o objectivo de se tornar a marca eléctrica líder na Europa, a Peugeot propõe três tecnologias de electrificação que respondem às diversas necessidades dos clientes, cada uma com valores de desempenho líderes na sua classe.

Deste modo, aos novos E-3008 100% eléctrico e 3008 Hybrid vem-se juntar o novíssimo Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 195 cv e-DCS7 que associa um motor eléctrico de 92 kW (125 cv) a um motor de combustão interna turbo, de 1,6 litros e quatro cilindros, com 150 cv (110 kW), para uma potência combinada de 195 cv (143 kW), motorização esta que também vem estrear a nova caixa automática de dupla embraiagem com sete velocidades (e-DCS7). O Peugeot 3008 Plug-in Hybrid distingue-se pela sua eficiência, com um consumo homologado de apenas 0,9 l/100 km e emissões de CO2 a partir dos 19 g/km (ciclo combinado WLTP) e, graças a um depósito de combustível de 55 litros, oferece uma autonomia alargada para viagens mais longas.

Disponível na LPM (Grupo NOV) em versão E-3008 100% eléctrica, a gama do novo Pugeot 3008 complementa-se, a partir de agora, com uma variante Plug-in Hybrid, já com encomendas abertas.