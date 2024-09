Estão a decorrer as inscrições para o I Congresso InsectERA

O primeiro Congresso InsectERA vai decorrer dia 23 de Outubro no Estoril, nas instalações do Turismo de Portugal/Escola Superior de Hotelaria e Turismo. A participação é gratuita e as inscrições já estão a decorrer. Entre os oradores já confirmados estão Daniel Murta, líder da Agenda Mobilizadora InsectERA; Diogo Palha, da Thunder Foods - WP InFood; Ana Monteiro, da FeedInov - WP InFeed; e Vera Fernandes, do Grupo Auchan.

A Agenda InsectERA pretende trazer soluções alimentares/nutricionais alternativas que possam dar resposta às novas necessidades do sector, como o aumento da população mundial, as alterações climáticas e o desperdício alimentar, contribuindo para a transacção verde em direcção à sustentabilidade ambiental, baseada numa economia circular.

A InsectERA visa possibilitar a industrialização e comercialização de inovadores produtos com base em insectos, tanto na área alimentar (alimentação animal e humana), como na de outras indústrias (cosmética ou bioplásticos) ou no inovador sector da biorremediação.