Leonor Ribeiro é candidata a Embaixadora dos Territórios Vinhateiros de Portugal

A Rainha das Vindimas de Rio Maior, Leonor Ribeiro, irá participar no concurso para Embaixadora dos Territórios Vinhateiros de Portugal 2024, que decorre no dia 7 de Setembro, no Cartaxo.

Leonor Ribeiro tem 20 anos, é natural da União das Freguesias de S. João da Ribeira e Ribeira de S. João e estuda Psicologia em Lisboa e, em representação da freguesia, foi eleita Rainha das Vindimas 2024, no concurso que decorreu a 1 de Maio, organizado pelo Município de Rio Maior, com o objectivo de valorizar, preservar e divulgar as tradições, os usos e costumes do concelho.

O executivo da União das Freguesias de S. João da Ribeira e Ribeira de S. João já lhe desejou sorte.