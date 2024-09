Centro Terapêutico Equilíbrios presta serviços de consultoria social, de saúde e de bem-estar

O Centro Terapêutico Equilíbrios, em Coruche, presta serviço de consultoria social, tanto presencialmente como online, a intervenção social direcciona-se em duas vertentes. Uma de serviço social no envelhecimento, informando e encaminhando os idosos e as suas famílias de forma a garantir que as soluções vão ao encontro das suas necessidades específicas, e outra no empoderamento de mulheres, procurando ajudá-las a tomarem consciência do seu poder na sociedade e a desenvolverem a sua autonomia e a sua valorização pessoal.

Na área da saúde e bem-estar, após uma avaliação do estado do paciente e identificados os desequilíbrios causadores dos diversos problemas de saúde, são aplicadas técnicas terapêuticas integradas de forma a restabelecer a vitalidade da pessoa a nível físico, emocional, mental e espiritual".

O trabalho é desenvolvido por Luísa Claro, com formação académica em Ciências Sociais e carteira profissional de Massagem Terapêutica Chinesa para além de vários cursos de aprofundamento terapêutico.

"Prestamos um serviço social autónomo sem termos que estar limitados a regras e decisões que por vezes não nos permitem dar uma resposta atempada aos problemas e promovemos a saúde e o bem-estar de quem procura a nossa ajuda", explica.

O Centro Terapêutico Equilíbrios considera o ser humano como um todo e todas as terapias disponíveis visam promover a qualidade de vida e um completo equilíbrio entre corpo, mente e espírito. O seu lema é superar o desafio de contribuir para uma sociedade onde a saúde e o bem-estar sejam uma prioridade: "Acreditem nos vossos sonhos!".