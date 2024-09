Explicações ALPHA em Samora Correia a contribuir para o sucesso dos alunos

Com a crise que existe na educação de forma cada vez mais evidente, o reforço do trabalho escolar é cada vez mais uma necessidade obrigatória, levando cada vez a que mais pais procurem explicações para os seus filhos. As Explicações ALPHA foram criadas com o objectivo de preparar e orientar alunos no percurso escolar nas áreas mais difíceis, principalmente na disciplina de matemática. Localizados em Samora Correia, o trabalho deste centro passa por ensinar alunos desde o ensino básico até ao ensino superior.

As Explicações ALPHA contam com explicadores formados e especializados nas várias áreas que são leccionadas, entre as quais a matemática, a economia, a geometria descritiva, a físico-química, a biologia e a geologia. Posiciona-se como um centro de explicações nas áreas das ciências e das matemáticas.

O objectivo principal visa criar nos alunos uma metodologia de estudo e trabalho, de modo a que estes se tornem alunos melhores, mais capazes, preparados e que em última instância dependam apenas deles mesmos para alcançar os seus objectivos escolares. As Explicações ALPHA incutem nos alunos a responsabilidade de procurarem alcançar melhores resultados escolares, encarando a escola como o seu trabalho e responsabilidade, reforçando que o sucesso escolar os poderá conduzir a uma vida de sucesso independentemente do futuro que pretendam ter. O trabalho é feito através de turmas individualizadas e bem estruturadas, nas quais não existem misturas de anos e de escolas, para que os nossos alunos, sejam bem acompanhados.

A prova do bom trabalho realizado é o sucesso que os alunos conseguem alcançar. Esse sucesso é medido nos resultados das avaliações que os alunos têm, e essa é naturalmente a métrica mais evidente, mas também há outras métricas que se destacam, como o desenvolvimento da capacidade de raciocínio e da autonomia de trabalho. Nas Explicações ALPHA o sucesso dos alunos é o sucesso da empresa.