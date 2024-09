Programas premium e curso de vinho para totós marcam Alma do Vinho em Alenquer

Já estão disponíveis os bilhetes para os programas premium da 6ª edição do festival Alma do Vinho, que vai decorrer de 12 a 15 de Setembro no Parque Urbano da Romeira, em Alenquer. Nos stands de 40 produtores os visitantes podem experimentar cerca de 300 vinhos diferentes, alguns premiados a nível nacional e internacional, nas salas de provas, na petisqueira, na ostraria ou nas bancas de streetfood.

Quem não percebe nada de vinhos vai ter disponível o Curso de Vinho para Totós, vocacionado para principiantes com a curiosidade necessária para poderem apreciar aquilo que bebem. Já a Prova Premium coloca o público à prova com oito vinhos diferentes de todo o Mundo. À mesma mesa haverá brancos e tintos de origens díspares como Lisboa, Nova Zelândia, Alenquer, Torres Vedras, França, Alemanha, Óbidos e Argentina.

O Jantar Vínico com Alma é outra actividade que terá lugar no Fórum Romeira e que promete ser inesquecível, pela fusão de sabores entre o clássico e o contemporâneo português à mesa, tudo preparado pelo chefe João Simões e pelo sommelier Pedro Moreira. Na Prova Enogastronómica, o chefe Fábio Bernardino promete um momento imersivo no cruzamento de grandes vinhos e pratos, colocando à prova experiências sensoriais e uma genuína descoberta cultural, sempre em proveito do paladar.

Já no Programa Enoturístico está prevista uma visita a uma quinta do concelho seguida de almoço no campo, a visita ao Museu do Vinho e, ao final da tarde, a entrada no festival Alma do Vinho. O transporte para a Lisboa está sempre assegurado. Qualquer compra de uma experiência premium inclui a entrada no recinto da Alma do Vinho para o dia em que se realiza a actividade.