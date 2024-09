Paula Duarte é “a sua consultora” ao serviço da Remax Prestige

Paula Duarte tem desenvolvido um trabalho de consultora da Remax Prestige próximo dos clientes e sempre disponível para servir, que a leva a ser reconhecida como: "a sua consultora". O seu compromisso é ir além das expectativas, transformar desafios em oportunidades e ajudar a concretizar sonhos. Nesse sentido, diz, “cada imóvel que ajudo a vender ou comprar não é apenas um negócio, mas um novo capítulo na vida dos meus clientes. E é isso que me move: a certeza de que, juntos, podemos alcançar o extraordinário”.

A consultora imobiliária sempre teve um sentido de ajudar os outros, o que é uma característica importante neste sector. Desde pequena que, no Couço, concelho de Coruche, também sempre teve um profundo respeito pelo sentido de comunidade e cresceu num ambiente onde as vendas faziam parte do seu dia-a-dia. A mãe tinha uma loja, e desde cedo aprendeu a importância de compreender as necessidades dos clientes e de trabalhar para as satisfazer. “Essa experiência inicial despertou em mim uma paixão que me acompanhou ao longo da vida”, recorda.

Paula Duarte, com a paixão de ajudar os outros e o desejo de fazer a diferença na vida das pessoas, iniciou a sua vida profissional em Direito, onde actuou durante três anos. Nesse período aprendeu a importância de escutar, compreender e lutar pelos interesses daqueles que nela confiaram. Mas percebeu que a sua vocação estava para além dos tribunais. Sentiu um apelo crescente para contribuir de forma diferente para a realização dos sonhos das pessoas e, em Dezembro de 2015, decidiu fazer uma mudança significativa e tornar-se consultora imobiliária. Actividade que iniciou na Póvoa de Santa Iria.

A formação jurídica proporcionou-lhe uma vantagem singular na compreensão dos contratos e na protecção dos interesses dos clientes. À medida que foi ganhando experiência compreendeu que, para oferecer um serviço verdadeiramente excepcional, precisava de mais recursos e de uma plataforma que permitisse expandir as suas capacidades e juntou-se à Remax Prestige, uma das agências mais prestigiadas de Lisboa e reconhecida como a número um na Europa. “Esta mudança não foi apenas uma oportunidade de crescimento profissional, mas também uma transformação na maneira como encaro o meu trabalho”, sublinha, acrescentando que nesta empresa encontrou o ambiente e os recursos necessários para elevar o nível de serviço que oferece, proporcionando aos clientes um acompanhamento completo e personalizado em cada etapa do processo imobiliário.