Empresas brasileiras em Tomar para estudar possíveis investimentos

O Município de Tomar integrou a delegação portuguesa da Web Summit Rio 2024, entre os dias 15 a 18 de Abril. O objectivo da participação foi iniciar um trabalho profícuo para empresas tomarenses que se queiram internacionalizar e para empresas brasileiras que pretendam instalar-se em Tomar. Agora, passados cinco meses, o tema foi abordado em sessão camarária. O vereador do PSD, Tiago Carrão, questionou se o trabalho junto das empresas tomarenses já foi iniciado, como está a decorrer, se já houve contactos com empresas brasileiras para se instalarem em Tomar, se as acções previstas já foram realizadas e quais os resultados.

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), revelou que recentemente reuniu com duas empresas brasileiras. “As coisas estão a encaminhar-se, nós mostrámos vários locais possíveis para instalação no nosso território, pusemos em contacto com os proprietários desses espaços, é isso que vamos fazendo, acompanhando, incentivando para tentar que possa dar frutos”, sublinhou.

Já a vice-presidente da Câmara de Tomar, Filipa Fernandes (PS), explicou que o gabinete de apoio às empresas (Tomar Investe) tem estabelecido alguns contactos, nomeadamente com a Start-Up Portugal, estando a ser preparada uma acção de esclarecimento e de formação para as empresas locais, numa parceria entre o gabinete e a Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro.

Com a formação pretende-se que haja uma partilha de conhecimentos e de algumas oportunidades que podem existir no Rio de Janeiro para empresas locais e vice-versa, revelou a autarca. Filipa Fernandes adiantou que já recebeu uma empresa do Rio de Janeiro, que se deslocou até Tomar, para apresentar um desafio na área da saúde.