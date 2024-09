EntoGreen vai estar no primeiro Congresso InsectERA

O primeiro Congresso InsectEra vai realizar-se no dia 23 de Outubro nas instalações do Turismo de Portugal/Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, no Estoril. Daniel Murta, líder da Agenda Mobilizadora InsectERA e CEO da Ingredient Odyssey, SA, vai realizar a abertura do evento.

O principal campo de investigação de Daniel Murta é a utilização de insectos como ferramenta, permitindo a produção de novas soluções nutritivas, mas também o desenvolvimento de estratégias de biorremediação. É parceiro em vários projectos de investigação com financiamento nacional e internacional e PI a nível nacional e europeu. Publicou vários artigos científicos em revistas com revisão por pares e capítulos de livros, assim como, orientou/co-orientou mais de 20 teses de mestrado e recebeu diversos prémios.

Em 2014, Daniel Murta fundou a Ingredient Odyssey SA, empresa mais conhecida por EntoGreen, e que tem por objectivo o desenvolvimento de soluções biotecnológicas para a produção de proteína animal e fertilizantes orgânicos, através da reutilização e valorização de subprodutos da indústria agroalimentar. São especializados na produção e uso da Mosca Soldado Negro, tendo desenvolvido uma tecnologia de biodigestão altamente eficiente e produtiva. A Ingredient Odyssey lidera a Agenda Mobilizadora InsectERA, um projeto de 43 milhões financiado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A Agenda Mobilizadora InsectERA visa possibilitar a industrialização e comercialização de inovadores produtos com base em matérias-primas derivadas de insecto, tanto na área alimentar (nutrição animal e humana), como na de outras indústrias (cosmética ou bioplásticos), ou no inovador sector da biorremediação.