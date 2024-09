Alenquer distingue produtores locais no festival Alma do Vinho

Dos cerca de 90 vinhos a concurso, 61 foram premiados no VIII Concurso de Vinhos de Alenquer. O evento reforçou a excelência da produção local e a crescente projecção internacional dos vinhos da região.

Os produtores de vinho do concelho de Alenquer foram distinguidos no festival Alma do Vinho, que decorreu no Parque da Romeira de 12 a 15 de Setembro. Ao todo, dos cerca de 90 vinhos candidatos ao VIII Concurso de Vinhos de Alenquer, acabaram por ser premiados 61.

Em análise estiveram as categorias de Vinhos Brancos/Rosés Leves, Vinhos Tintos, Vinhos Brancos e Harmonização com Codorniz. Com 95 ou mais pontos atribuídos pelo júri do concurso, estiveram em destaque os vinhos Tinto Mássimo Merlot - Quinta Vale Benfeito 2022 e Quinta de São Bartolomeu Galinhola 2016, distinguidos com a Grande Medalha de Ouro. Os galardões foram entregues pelos secretários de Estado do Turismo, Pedro Machado, e do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis. Ainda com o grau ouro foram distinguidos 24 produtores e com o grau prata 35.

Luísa Arnaud, produtora de vinhos da Quinta dos Plátanos, na Merceana, concorre desde a primeira edição mas desta vez não estava à espera de receber o grau ouro. Conta a O MIRANTE que ela e os dois irmãos seguiram a tradição da família na produção de vinho e que as vindimas este ano estão a correr muito bem.

A Quinta de São Bartolomeu integra a região dos vinhos de Lisboa e recebeu várias distinções na Alma do Vinho. O produtor, João Folque, seguiu a tradição de família e neste momento exporta para a Alemanha, Bélgica e Holanda. “A região de Lisboa está cada vez mais bem vista em relação aos seus vinhos, sobretudo os brancos. Os preços são muito competitivos e com uma boa relação qualidade/preço”, assegura.

Paulo Rocha, produtor na Félix Rocha, participa no concurso desde a primeira edição e diz que as vindimas estão a correr bem, sobretudo nos vinhos brancos. A maior parte dos vinhos são exportados para o Brasil, Europa e Estados Unidos.

O VIII Concurso de Vinhos de Alenquer visou, entre várias valências, mostrar e premiar o que de melhor se produz a nível de vinhos no concelho, valorizar e promover o nível técnico e comercial dos vinhos a concurso e estimular a actividade económica local. Os vinhos de produtores de Alenquer distinguidos pelo júri, composto por enólogos, sommeliers, jornalistas da especialidade e membros de organismos estatais ligados ao sector do vinho, têm todos origem controlada (DOC Alenquer) ou são vinhos de indicação geográfica (IG Lisboa).

Em palco, para a entrega dos galardões, estiveram o presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, o presidente da Assembleia Municipal de Alenquer, Fernando Silva, e o presidente da Comissão Vitivinícola da Região da Lisboa, Francisco Toscano Rico.