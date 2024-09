CDU de Constância diz que falência da Tupperware é uma “catástrofe para muitas famílias”

A CDU de Constância diz que o eventual fecho da fábrica da Tupperware em Montalvo será “uma catástrofe para muitas famílias”, pelo que apela ao município a “utilização de todos os instrumentos possíveis no apoio aos desempregados”. Esta semana ficou a saber-se que a empresa multinacional Tupperware tem um processo de declaração de falência a correr nos Estados Unidos da América.

“Ao longo dos seus 42 anos de existência, sem praticamente nunca ter pago impostos no nosso concelho, a Tupperware desempenhou, e desempenha, um papel importantíssimo no tecido social e económico local através dos milhares de trabalhadores que empregou ao longo destas mais de quatro décadas”, refere a coligação liderada pelo PCP. A CDU a pela aque todos os trabalhadores se informem junto dos sindicatos sobre os seus direitos, para que, a qualquer momento, sejam conhecedores do que legitimamente lhe é devido.