Clínica Sukha em Santarém e no Cartaxo

“A nossa clínica surgiu de um sonho, que nasceu num momento de profunda dor e sofrimento, em que percebemos que o sofrimento é parte inevitável e integrante da vida e que nos une a todos como seres humanos. Mas que a felicidade, a felicidade genuína é possível, independentemente de tudo o que nos acontece, temos a liberdade de escolher como nos relacionamos com esses acontecimentos, como nos relacionamos com o sofrimento nas nossas vidas. Então quisemos levar a todos a Sukha, a felicidade genuína, que não surge do prazer momentâneo, nem dos bens materiais, mas sim de aceitarmos as coisas como são e de agirmos sobre elas com coragem e determinação, numa profunda busca pelo nosso sentido de vida. Esta é a base da nossa prática, o respeito pela dignidade e valor humano, o trabalho em torno da aceitação, compaixão e amabilidade”, sublinham.

Susana Sousa, terapeuta da fala, de 53 anos, natural de Lisboa e Isabel Macieira, psicóloga, de 40 anos, natural de Santarém, são as sócias-gerentes. O nome da clínica, Sukha, é uma palavra de origem sânscrito para expressar felicidade genuína e duradoura, independentemente das circunstâncias.

As duas sócias-gerentes trabalharam durante cerca de 15 anos juntas e ao longo desse tempo foram percebendo que a capacidade de resposta existente tinha muitas lacunas, e que muitas vezes acrescia sofrimento onde já havia, muitos pais sofriam com as idas e vindas a hospitais, clínicas, num método mais tradicional e esse foi um dos motivos para abrirem as Clínicas Sukha, para além do respeito pelo valor humano, o conceito das clínicas Sukha está ligado à conexão com a natureza e ao uso de materiais naturais, que após muitos estudos sobre o tema, ambas as sócias decidiram desconstruir o conceito de clínica, englobando nas suas práticas um ambiente rodeado de natureza, onde nos sentimos em casa.

As Clínicas Sukha visam, assim, combinar um ambiente natural com um trabalho profissional, de investigação e formação, para assegurar uma resposta de qualidade única, fomentando uma atenção humanizada e um profundo respeito pela dignidade de cada pessoa, incrementando e revitalizando todo o seu potencial.

Terapia da fala, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, orientação escolar e aconselhamento vocacional, selectividade alimentar, ‘mindfulness’ e educação artística são algumas das especialidades disponibilizadas nas clínicas Sukha, em Santarém e no Cartaxo. Têm também consultas multidisciplinares de selectividade alimentar, com a colaboração de um nutricionista.

A Sukha de Santarém, fica na Rua Daniel Comboni 43, no Jardim de Cima. A do Cartaxo, na Praça 15 de Dezembro 25A, 2ºesquerdo. Os horários são ajustados às necessidades de quem procura os serviços.